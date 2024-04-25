Киев и область накрыла сильная гроза с градом. Фото и видео

Киев и Киевскую области в четверг, 25 апреля, во втором поливе накрыла мощная гроза. Местами в регионе осадки сопровождались градом.

Об этом сообщили в социальных сетях. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Киев и область накрыло сильным градом с дождем", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия непогоды. В частности, местами град полностью укрыл землю, из-за чего она выглядит как после снегопада.

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля в регионе прогнозируют грозу.

Стоит добавить, что в Киеве в четверг, 25 апреля, после нескольких дней половодья начал спадать уровень воды в Днепре. На месте прогулок, где накануне была затоплена территория, сейчас коммунальщики убирают остатки ила и мусора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 26 апреля, облачно с прояснениями, дожди. Ночью и утром местами туман, воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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