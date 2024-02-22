Киев и его жители в 1911 году очами известного чешского этнографа. Уникальные фото

В 1911 году известный чешский этнограф и фотограф Карел Хотек посетил Киев. Благодаря его камере до нас дошли не только виды столицы, но и повседневная жизнь ее обитателей.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город до Первой мировой войны.

"Киев глазами чешского фотографа (снимки Карела Хотека. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Карел Хотек – чешский этнограф, этнолог, фотограф, педагог. В 1911 году посетил Киев. Сделал серию фотографий горожан, улиц, парков, базаров, городской архитектуры. Снимки хранят в Национальном музее Чехии.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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