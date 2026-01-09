Изуродованный дом и сгоревшее авто: кадры последствий удара РФ в Днепровском районе Киева

В ночь на 9 января Россия массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" и ракетами. Основной удар пришелся на Киев, в результате чего зафиксированы разрушения в ряде районов города.

Видео дня

В частности, повреждения получил трехэтажный дом в Днепровском районе столицы. На месте происшествия побывал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в результате попадания дрона в трехэтажный жилой дом произошло разрушение одного подъезда и начался пожар. Из дома эвакуировали 29 человек. Все экстренные службы работали на месте.

Из-за вражеской атаки здание претерпело значительные разрушения: повреждена крыша, выбиты окна и видны следы от огня. Рядом с домом находится автомобиль, который тоже полностью сгорел. Везде разбросаны обломки.

По данным полиции Киева, по состоянию на 7:00, повреждения зафиксированы также в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы. Пострадали многоквартирные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили, и объекты городской инфраструктуры.

Что предшествовало

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку по территории Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" и ракетами. Воздушные цели фиксировались сразу в нескольких регионах, в частности на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Харьковщине и Полтавщине.

Во время комбинированной атаки, направленной прежде всего на Киев и область, россияне задействовали около 30-35 ракет и сотни "Шахедов". Целью террористов неизменно были ВПК, энергетическая инфраструктура и гражданские дома.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Мониторинговые чаты предположили, что удар мог быть нанесен "Орешником". Вывод будет после того, как специалисты соберут все элементы вооружения и проведут экспертизу.

