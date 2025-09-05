Из-за мести устроил пожар в подъезде многоэтажки: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия причастен к поджогу. Злоумышленник из-за мести устроил пожар в многоэтажке.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях, около полуночи, к ним поступило сообщение о возгорании входной двери квартиры в одной из многоэтажек Подольского района. На момент происшествия хозяйка квартиры находилась не дома, а когда вернулась соседи уже успели самостоятельно ликвидировать огонь.

Полицейские установили, что поджигателем оказался 31-летний житель Оболонского района. Следователи разыскали его и выяснили, что он подварил дверь 43-летней владелице квартиры, потому что она якобы конфликтовала с его сожительницей.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил пожар. Злоумышленник поджег электроскутер соседей, чтобы привлечь их внимание и попасть домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!