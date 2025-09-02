В Киеве мужчина поджег технику соседей, чтобы попасть домой. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил пожар. Злоумышленник поджег электроскутер соседей, чтобы привлечь их внимание и попасть домой.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о горящем двухколесном транспорте в Днепровском районе на улице Энтузиастов. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия и работники ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

Полицейские установили, что к поджогу причастен 39-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Возвращаясь домой мужчина обнаружил, что забыл ключи, поэтому не смог попасть в дом.

"Для того чтобы соседи заметили его и открыли дверь, нарушитель решил зажечь электроскутер, который стоял неподалеку. Сняв с себя футболку, он поджег ее и положил на двухколесный транспорт, который мгновенно загорелся", – добавили в пресс-службе.

Что грозит поджигателю

Мужчину задержали – по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога (по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще троих мужчин, которые, по информации следствия, поджигали авто Сил обороны на Киевщине. Злоумышленники действовали по заказу вражеской спецслужбы.

