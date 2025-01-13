Гололедица и до +2°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 13 января

В Киевской области в понедельник, 13 января, облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 13 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 3°С мороза до 2°С тепла, в Киеве 0-2°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем 0… -2°С; Мироновка -1°С… +1°С; Фастов 0°С… -2°С; Яготин 0°С… +2°С; Барышевка -1°С… +1°С; Борисполь -1°С… +1°С и Вышгород 0°С… -2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. 13 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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