FVP-дроны, системы РЭБ и ремонтные авто: Кличко передал военным очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Виталий Кличко передал бойцам трех сражающихся с врагом на Харьковском направлении бригад очередную партию военной помощи от Киева. В частности, наши воины получат FVP-дроны, системы РЭБ и ремонтные автомобили.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимо оснащение, которое приобрели за небюджетные средства", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, в частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink. А также бойцам передали награды от столицы – 15 медалей "Честь. Слава. Государство".

"Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая помощь, и покупая необходимое оснащение за небюджетные деньги. Слава Украине, слава ее защитникам!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти 500 БПЛА типа Mavic и FPV-10, а также системы РЭБ.

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