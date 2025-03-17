Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 17 марта Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения, возник пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал область с помощью БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА уточнили, что в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки повреждено остекление в квартире и подъезде пятиэтажного жилого дома. Ликвидирован пожар травяного настила на площади 0,5 га. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Следует добавить, что согласно информации КГВА, на подступах к столице было зафиксировано 37 вражеских БПЛА. 25 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессор России в ночь на воскресенье, 16 марта, атаковала Киевщину ударными БПЛА. В области работала ПВО, есть сбитые враждебные цели. В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории производственного предприятия, его ликвидировали.

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