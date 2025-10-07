Ему навсегда будет 38: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Дячука. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Дячук. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 5 сентября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"В Буче будут прощаться с Героем – 38-летним Андреем Дячуком", – сообщил Федорук.

Воин стал на защиту Украины 25 мая 2024 года. Служил гранатометчиком и выполнял боевые задачи в самых горячих точках фронта. 5 сентября 2024 года Андрей трагически погиб на Покровском направлении во время выполнения боевого задания. Идентифицировать его тело удалось только сейчас по результатам ДНК-экспертизы.

До службы Андрей работал водителем-экспедитором. Он был выпускником Бучанского лицея №9. Очень честный, справедливый, всегда стоял за правду. Любил природу и увлекался рыбалкой.

"Без единственного сына остались мать – Нина Ивановна и отец – Владимир Петрович. Это невосполнимая потеря не только для семьи, но и для всей общины", – добавил Федорук.

Прощание с воином состоится в среду, 8 октября. В 11:30 — возле родного дома по адресу: Буча, ул. Стеклозаводская, 12. В 12:00 – захоронение на Аллее Героев, ул. Памяти, 1.

Герои войны в Украине

На Харьковщине 30 сентября остановилось сердце мужественного военного из Белой Церкви Киевской области Вячеслава Олейника. Воин до конца оставался верным украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!