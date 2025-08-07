Ему навсегда будет 32: на фронте погиб военный с Киевщины Игорь Болдин. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гавриловка Киевской области 32-летний Игорь Болдин. Жизнь защитника Украины оборвал вражеский обстрел.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"Еще одна болезненная потеря для нашей общины... На войне погиб Защитник Украины – 32-летний Игорь Болдин", – говорится в сообщении.

Житель села Гавриловка добровольно присоединился в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2023 году. Проходил службу на самых горячих направлениях Донецкой и Харьковской областей. Был оператором ударных комплексов БпЛА.

Трагически погиб на Покровском направлении в результате вражеского обстрела. Побратимы до последнего боролись за его жизнь, однако спасти Игоря не удалось.

Что известно о Герое

В мирной жизни Игорь Болдин работал водителем, увлекался рыбалкой. Был искренним, жизнерадостным, всегда готовым помочь другим.

"В скорби остался брат Константин, который после смерти родителей стал Игорю самым близким человеком и воспитал его как родного сына. Мы разделяем вашу боль", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 7 августа, в 12:00 возле дома воина по адресу: улица Шевченко, 10, Гавриловка. После – захоронение на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

