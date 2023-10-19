Дождь и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 октября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 20 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 октября по Киевщине. Облачно, дожди. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 октября в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью будет идти дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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