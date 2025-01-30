Дождь и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 января

В Киевской области в пятницу, 31 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 31 января на территории Киевщины. Днем местами по области небольшой дождь. Температура по области ночью от 4°С до 1°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Добавим, в Киеве в конце января зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, 29 января среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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