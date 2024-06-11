Дождь, дождь и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 июня

В Киеве и Киевской области в среду, 12 июня, облачно с прояснениями, грозы, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 12 июня в Киевской области. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве. 12 июня грозы, сильные дожди.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 июня в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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