Иногда будет дождливо, но температура не будет меняться: прогноз погоды по Киевской области на ближайшие пять дней

Ближайшие пять дней в Киеве и области синоптики прогнозируют переменчивую погоду относительно осадков. Однако температура воздуха будет держаться на одном уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Атмосферное давление будет испытывать ощутимые колебания, когда падение будет сменяться ростом.

Прогноз синоптиков

"11-15 ноября на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем переменчивую погоду по осадкам, но достаточно однородную по температуре", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, больше всего дождей (в пределах умеренных) в столичном регионе ожидается 11 ноября, небольшие – 12 ноября и местами днем 15 ноября; в остальное время осадков не должно быть.

Ветер 11 ноября слабый, в дальнейшем умеренной скорости со сменой направлений с северо-западного на юго-западный и снова западный.

В Укргидрометцентре добавили, что в условиях постоянно облачного неба оптимизма будет добавлять теплая погода. Минимальная температура ночью будет оставаться достаточной, максимальная днем ожидается в комфортных пределах для этого времени. 11 ноября в течение суток температура почти не будет меняться, в дальнейшем она будет иметь небольшой суточный ход в пределах 3-4°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

