Без существенных осадков и до +10°С: прогноз погоды по Киевщине на 3 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 3 февраля, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 3 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +5°С…+7°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +4°С…+6°С.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 5 марта включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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