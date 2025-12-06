Без отца остался сын: стало известно о гибели военного из Киевской области Максима Шиянова. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Забирье Киевской области Максим Шиянов. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 1 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи села Вербово Пологовского района Запорожской области, погиб боевой медик, солдат Максим Шиянов (Шева)", – говорится в сообщении.

Военный родился 21 июля 1994 года в селе Забирье. В 2012 году окончил местную школу, работал маляром, в 2015 году некоторое время был на заработках за границей. После женитьбы вместе с семьей переехал жить в Княжичи, с рождением сына семья стала жить в селе Петропавловская Борщаговка.

С первых дней полномасштабного вторжения Максим присоединился в ряды территориальной обороны. Добровольно стал на защиту Украины в августе 2023 года.

В течение двух лет защитник Украины считался без вести пропавшим. Воина удалось вернуть во время очередного обмена телами павших воинов. После проведения ДНК-экспертизы его тело было идентифицировано.

"В скорби остались жена, несовершеннолетний сын и бабушка. Скорбим, склоняя головы в скорби. Память о Герое Максиме Шиянове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

