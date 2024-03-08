Без осадков и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 9 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 9 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2-7°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, что в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 12 марта включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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