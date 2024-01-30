Без осадков и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 января

В Киеве и Киевской области в среду, 31 января, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 31 января по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 января в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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