Без осадков и до +18°С днем: подробный прогноз погоды по Киевщине на 14 апреля

В Киевской области в понедельник, 14 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 14 апреля по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области 13-18°С тепла, в Киеве 15-17°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +15°С…+17°С; Мироновка +14°С…+16°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +15°С…+17°С; Борисполь +16°С…+18°С и Вышгород +14°С…+16°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 апреля в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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