Без осадков и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области 16 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 16 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 16 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре добавили, что до 19 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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