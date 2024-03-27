Без McDonald's и многочисленных МАФов: какой была Дарницкая площадь в Киеве в 1970-х годах. Архивное фото

Архивные и старые семейные фото остаются для нас настоящим сокровищем, помогающим увидеть Киев совсем с другой стороны. В частности, благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем узнать, как выглядела Дарницкая площадь без многочисленных МАФов и ресторана McDonald's.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Киев – Левобережье Киевское" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть эту локацию на фотографии 50-летней давности.

"Дарницкая площадь без МакДональдз и МАФов. 1970-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, как выглядела эта локация до появления многочисленных киосков, ресторана быстрого питания и современной транспортной развязки.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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