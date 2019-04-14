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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не бійтеся!" Порошенко призначив нові дебати Зеленському

3.6тЧитати матеріал російською

Чинний лідер України Петро Порошенко під час виступу на НСК "Олімпійський" закликав свого головного опонента, кандидата в президенти Володимира Зеленського прийти в ефір програми" Свобода слова "на телеканалі ICTV, який відбудеться о 22:30 понеділка, 15 квітня.

Він порадив Зеленському перестати боятися, оскільки "дебати – це не страшно".

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"Шановний Володимире Олександровичу, мене запросили, також як і вас, в ефір ICTV на програму "Свобода слова". Завтра я буду там, вас також запросили. Не бійтеся, дебати – це не страшно. Я не хочу зверхньо ставитися до вас, ні. У вас є звичайна відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигаєте доїхати, приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, то я і післязавтра вас запрошую на дебати. У вас буде можливість не уникнути, а прийти і розповісти громадянам країни про свої плани і програми. Відсидітися, я думаю, не вийде. Мені здається, що більше 70 відсотків українців потребують дебатів. Я поважаю більше трьох мільйонів виборців, які проголосували за мене і більше п'яти мільйонів, які проголосували за вас", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Кадр з відео

Також Порошенко нагадав, що 19 квітня, за два дні до другого туру виборів, кандидати в президенти країни в обов'язковому порядку повинні будуть зустрітися на дебати на "Суспільному", оскільки це є вимогою закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та іншу "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
дебати
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Belov Тима
Belov Тима
Зе будет думать а народе хаха!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Алкаш решил всё время на халяву самопиариться))))))))))))))))))Животные ..это для вас
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Сидоров Андрей, да все уже поняли, что животное - это ты. Успокойся уже
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Зеля пошле його на аналізи!
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