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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко натякнув на наркозалежность Зеленського та прийняв виклик Кличка

21.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що пройде тести у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA).

Про це глава держави повідомив під час ефіру на телеканалі "Україна", прийнявши пропозицію від українського боксера, чемпіона світу Володимира Кличка.

"Надзвичайно важливо і принципово, щоб авторитетна в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила висновок на чисту воду і російське допінгове агентство і зняття Росії по більшості змагань. Авторитет цієї організації не викликає ніякого сумніву ні у одного представника в усьому світі. Негайно, як сказав Володимир Кличко, на початку наступного тижня приїде сюди і керівництво, і експерти цієї організації. і я хочу заявити: я ці тести пройду відразу ж після прибуття. Вважаю, що це надзвичайно важливо", - зазначив він.

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Порошенко підкреслив важливість здачі аналізів в незалежній лабораторії.

"Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил може стати людина, не виключено, що має наркотичну залежність. І для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, в цьому зацікавлений кожен українець, який зробить свідомий вибір рівно через два тижні ", – додав він.

Порошенко акцентував, що наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці.

"Загрозою для кожного українця. І кожен українець повинен отримати абсолютно чітку відповідь і по Порошенку, і по Зеленському. Це їх право. А права українців треба шанувати та поважати", - підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Володимир Кличко закликав кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не смішити людей і здати нормальні аналізи.

  • Володимир Кличко запропонував кандидатам в президенти України здати аналізи в WADA, щоб уникнути звинувачень у заангажованості і фальсифікації.

  • Петро Порошенко покликав Володимира Зеленського на провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в неділю, 14 квітня.

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Особи
Володимир КличкоПетро Порошенко
Місце
Україна
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Скакуны пригодны лишь в банки ссать.
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