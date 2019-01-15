Зеленський не унікальний: у коміка знайшли політичного двійника

Передвиборна діяльність кандидата в президенти України і шоумена Володимира Зеленского дуже схожа з діями французького артиста Мішеля Колюччі, відомого під псевдонімом Колюш.

Він висував свою кандидатуру на виборах у 1980-му році у Франції, заручившись підтримкою 11% електорату, написав в блозі на OBOZREVATEL український журналіст Олександр Демченко.

"Зеленський і Колюччі – дуже схожі кандидати. На початковому етапі він теж входив до першої п'ятірки з початковим рейтингом в 11% голосів. Те ж саме спостерігаємо і у Зеленського. Головним слоганом програми француза було: "Єдиний кандидат, у якого немає причин брехати вам". Приблизно з такими ж словами виступив Володимир Зеленський в новорічну ніч, оголошуючи про свій намір балотуватися в президенти", – відзначив журналіст.

Володимир Зеленський

Демченко стверджує, що французи теж перемикали телевізійні канали з новорічного послання свого президента на скетч-шоу коміка, як це в останні роки роблять українці.

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"Французи масово, як потім показали результати опитувань, перемикали кнопку, залишаючи главу П'ятої республіки один на один з суфлером. Українці в останні 10-15 років в новорічну ніч теж дивилися "Вечірній квартал" з Володимиром Зеленським. Коли з'являлося обличчя президента – не важливо якого – або будь-якого іншого політика, багато хто ставив беззвучний режим, а після продовжували дивитись розважальне шоу", – проаналізував Демченко.

Журналіст нагадав, що за місяць до виборів президента Франції у 1980-му році Колюш зняв свою кандидатуру з перегонів.

Мішель Колюччо (Колюш)

"Багато хто думав, що це сталося через переслідування і погрози: перед тим убили режисера артиста – Рене Горлена. Кажуть, це сталося на ґрунті пристрасті, але багато французів в це не повірили. Адже єдине, що Колюш сказав в своєму останньому зверненні кандидата в президенти, – це "Голосуйте за Міттерана!" - опонента тодішнього президента Франції. Думаю, Зеленський перед виборами теж зніме свою кандидатуру на користь якогось іншого кандидата", – вважає Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський може відмовитися від участі в президентських виборах за 23 дні до дня голосування. До цього він все ж напише свою передвиборчу програму і навіть збере 2,5 млн грн застави в ЦВК.

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