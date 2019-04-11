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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Мета — Європарламент: Порошенко озвучив свій план у разі перемоги Зеленського

5.5тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко має намір у 2024 році балотуватися до Європарламенту.

Про це глава держави розповів у кулуарах Київського безпекового форуму, відповідаючи на запитання про те, що він робитиме в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, передає "Лівий берег".

"У 24-му році я буду балотуватися у депутати Європарламенту", — заявив він.

Зазначимо, що в депутати Європарламенту можуть балотуватися лише громадяни країн Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Порошенко намерен в 2024 году баллотироваться в Европарламент." Мечтать не вредно. Скорее всего два варианта: либо зона, либо пуля в затылок.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Порошенко заявил, что в случае его победы на выборах в Администрации президента появится много молодёжи. -Интересно, сколько денег придется потратить на пластические операции юным старперам?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Сначала ему придётся поучаствовать в выборах старшего по камере…
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