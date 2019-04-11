Мета — Європарламент: Порошенко озвучив свій план у разі перемоги Зеленського

Президент України Петро Порошенко має намір у 2024 році балотуватися до Європарламенту.
Про це глава держави розповів у кулуарах Київського безпекового форуму, відповідаючи на запитання про те, що він робитиме в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, передає "Лівий берег".
"У 24-му році я буду балотуватися у депутати Європарламенту", — заявив він.
Зазначимо, що в депутати Європарламенту можуть балотуватися лише громадяни країн Євросоюзу.
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