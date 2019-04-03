Перший тур виборів президента позаду. Фаворити визначені, результати волевиявлення – головна тема початку цього тижня. Експертні думки кухонних експертів та таксистів з телеворожками – розділилися. Починаю з однієї крайнощі, завершуючи іншою.

А тим часом, в Інтернет-мережі з’являються все нові і нові відеозамальовки з натури на тему подій, що відбувалися 31 березня на виборчих дільницях.

Наприклад, на одній з дільниць, не скажу де, веселий виборець, судячи з його виразу обличчя – трохи під мухою, запхав до рота і спробував без солі з’їсти 80-сантиметровий бюлетень. Ось він, красава.

На іншій дільниці без баяна чудили спостерігачі. За повідомленням Центрвиборчкому, двоє представників різних кандидатів прямо біля скриньки для голосування побилися за право зафіксувати порушення.

Потішив закордонний виборчий округ в Антарктиді. За повідомленням сайту Міносвіти, на виборчій дільниці, яку облаштували серед снігу на станції "Академік Вернадський", було зафіксовано стовідсоткову явку виборців. Всі 34 науковця виконали свій громадянський обов’язок. Пінгвіни-аборигени, затамувавши подих, спостерігали за процесом.

Що ж стосується другого туру, то на перше місце серед слоганів, що адресовані виборцям, як на мене, виходить слоган: "Шановні українці, на всяк випадок нагадуємо – обраний кандидат у президенти поверненню не підлягає. Обмін можливий лише через п’ять років".

А тим часом, життя триває. Колишня журналістка, а останні кілька років голова парламентського комітету по боротьбі зі свободою слова Вікторія Сюмар, поділилася зі ЗМІ радісною новиною.

Служба безпеки України таки передала пані Вікторії список журналістів, які протягом останніх 5 років вешталися у парламенті зовсім не для того, аби об'єктивно і неупереджено висвітлювати роботу наших депутатів.

Пані Вікторія пообіцяла, що найближчим часом країна дізнається прізвища негідників, які знімали та розповсюджували, за вказівкою кремлівського гнома та його посіпак, ось це відео…

Ось це …

Ось це…

І звісно ж – ось це.

Так і говорить – нарешті цю ФСБшну шайку з камерами та мікрофонами, яка замаскувавшись під журналістів, знімала наші забубони та розваги на робочому місці, виявлено.

Дякуємо СБУ за сигнал. Обов’язково треба виписати чекістам премії і оголосити подяку від імені комітету захисту депутатів від людей.

Тепер можна видохнути і продовжити спокійно гамселити один одного, матюкатися з трибуни, ходити на роботу під кайфом і робити все, що душа забажає у приміщенні парламенту. З агентами Кремля нарешті покінчено. Принаймні, на вулиці Михайла Грушевського, 5.

І наостанок – про прекрасне. За даними, що надходять з більш-менш поінформованих джерел, у штабах кандидатів у гетьмани, що пролетіли, як фанера над Україною, почалися великі розбірки.

Підстава – традиційна. Як це майже завжди трапляється, раптом багато хто з аутсайдерів нарешті допетрав, що однією з причин його програшу є банальна жадність оточення. Оточення, яке протягом певного часу розпихувало по кишенях чорний кеш, що планувалося витратити на підкуп виборців, спостерігачів, членів дільничних комісій, тощо…

Тепер – всі скопом шукають крайніх та переводять стрілки один на одного. От такі справи.

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