Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

Президент України Петро Порошенко після завершення голосування виступив перед ЗМІ заявивши, що немає ніякої інформації, яка могла б поставити під сумнів результати виборів.

Глава держави також подякував українцям за їхні голоси. Про це сказано на офіційній Twitter-сторінці Порошенка.

"Я дуже вдячний тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, зробив внесок у вільне волевиявлення українських громадян, - ви продемонстрували, що ви вільні громадяни, які вболівають за майбутнє своєї держави", – повідомив президент.

Порошенко додав, що скарг на порушення під час голосування було менше, ніж в 2014 році.

"Ми не чули жодного повідомлення, яке могло б вплинути на волевиявлення громадян. Ми пройшли тест на нашу європейськість", – зазначив він.

Також Порошенко звернувся до молодих українців, які вперше голосували на виборах.

"Ви бачите зміни в країні, але хочете щоб вони були швидше, глибше і якісніше. Я зрозумів мотиви вашого протесту. Я вас почув. Будь ласка, почуйте і ви мене. Все що ми робили протягом 5 років - для майбутніх поколінь", – повідомив він.

Петро Порошенко Twitter

Крім того, він згадав, що переговори з Росією і Заходом продовжаться.

"З Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами доведеться говорити. Але представляти її буде не Максим Галкін або Євген Петросян, а так, щоб ви знали про всяк випадок, Володимир Путін", – підкреслив Порошенко.

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Скріншот

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