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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

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Президент України Петро Порошенко після завершення голосування виступив перед ЗМІ заявивши, що немає ніякої інформації, яка могла б поставити під сумнів результати виборів.

Глава держави також подякував українцям за їхні голоси. Про це сказано на офіційній Twitter-сторінці Порошенка.

"Я дуже вдячний тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, зробив внесок у вільне волевиявлення українських громадян, - ви продемонстрували, що ви вільні громадяни, які вболівають за майбутнє своєї держави", – повідомив президент.

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Порошенко додав, що скарг на порушення під час голосування було менше, ніж в 2014 році.

"Ми не чули жодного повідомлення, яке могло б вплинути на волевиявлення громадян. Ми пройшли тест на нашу європейськість", – зазначив він.

Також Порошенко звернувся до молодих українців, які вперше голосували на виборах.

"Ви бачите зміни в країні, але хочете щоб вони були швидше, глибше і якісніше. Я зрозумів мотиви вашого протесту. Я вас почув. Будь ласка, почуйте і ви мене. Все що ми робили протягом 5 років - для майбутніх поколінь", – повідомив він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Twitter

Крім того, він згадав, що переговори з Росією і Заходом продовжаться.

"З Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами доведеться говорити. Але представляти її буде не Максим Галкін або Євген Петросян, а так, щоб ви знали про всяк випадок, Володимир Путін", – підкреслив Порошенко.

Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

Скріншот

Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

Скріншот

Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Петро ПорошенкоВолодимир ПутінМаксим ГалкінЄвген Петросян
Місце
Україна
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
"европейскость" слово то какое придумал)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
С тобой Порося , Путин ,разговаривать не станет
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Gordon Yury
Gordon Yury
Семёнов Александр, Дурак и ты и твой плешивый карлик! Никуда вы не денетесь... Будете как миленькие разговаривать с Порошенко! И не просто разговаривать, а принесете на блюдечке Крым, да еще с извинениями. А ты в этот миг будешь как обычно визжать о большой победной многоходовочке - та уж у вас принято! Молиться на мироточашие иконы живого сцаря и проклинать почившего в бозе...
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