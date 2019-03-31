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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Онук Порошенко ледь не порвав його бюлетень: відео конфузу

5.2тЧитати матеріал російською

Чотирирічний онук чинного президента України Петра Порошенка мало не порвав йому бюлетень під час голосування на одній із виборчих дільниць.

Запис інциденту оприлюднили в YouTube. На відео видно, що політик дав потримати бюлетень маленькому Петру, однак той впустив його і наступив (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Онук Порошенко впустив бюлетень

Онук Порошенко впустив бюлетень

Скріншот

Онук Порошенко впустив бюлетень

Онук Порошенко впустив бюлетень

Скріншот

На виборчу дільницю Петро Порошенко прийшов разом зі своєю сім'єю: дружиною Мариною, сином Олексієм, дочками Олександрою і Євгенією, а також невісткою та онуком.

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"Я сьогодні проголосував за Україну. Я сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережено. Це абсолютно необхідна умова для руху вперед, для повернення України в сім'ю європейських народів, вперед до нашого членства в Європейському союзі і НАТО, до продовження найважливіших реформ", – сказав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь у голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А сын пытался засунуть в дупу вместо тюльпана.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Чуть с ноги не въебал внуку!)))) А вообще ассоциация - упавшее ружье, упавший бллюватень...
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