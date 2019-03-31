Онук Порошенко ледь не порвав його бюлетень: відео конфузу

Чотирирічний онук чинного президента України Петра Порошенка мало не порвав йому бюлетень під час голосування на одній із виборчих дільниць.

Запис інциденту оприлюднили в YouTube. На відео видно, що політик дав потримати бюлетень маленькому Петру, однак той впустив його і наступив (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Онук Порошенко впустив бюлетень Скріншот

Онук Порошенко впустив бюлетень Скріншот

На виборчу дільницю Петро Порошенко прийшов разом зі своєю сім'єю: дружиною Мариною, сином Олексієм, дочками Олександрою і Євгенією, а також невісткою та онуком.

"Я сьогодні проголосував за Україну. Я сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережено. Це абсолютно необхідна умова для руху вперед, для повернення України в сім'ю європейських народів, вперед до нашого членства в Європейському союзі і НАТО, до продовження найважливіших реформ", – сказав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь у голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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