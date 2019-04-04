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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Порошенка запропонували несподіваний формат дебатів

5.8тЧитати матеріал російською

Радник президента України Петра Порошенка Ростислав Павленко висловився за проведення двох частин дебатів кандидатів на пост глави держави, які повинні відбутися 19 квітня.

Зокрема, він має на увазі два майданчики — НСК "Олімпійський" і Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ).

"Ми вважали б за можливе провести декілька раундів дебатів. Перший раунд "ну, стадіон, так стадіон". І, звичайно, необхідно виконати закон України та взяти участь у дебатах, які передбачені в разі оголошення повторного голосування. Цього разу — 19 квітня — з "Суспільним" у форматі, який передбачений українським законодавством", — сказав Павленко.

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Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Это так неожиданно! Я в шоке!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Зеленский видимо снимает новые видео-ответы с режиссерами, сценаристами, осветителями, психологами, пиарщиками, фокус-группой, каскадерами, консультантами, визажистами, костюмерами, переводчиками на украинский, квадрокоптерами, гонками, взрывами и кучей дублей. И это будет только ответ про анализы. Потом еще будут снимать про количество дебатов.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Самое лучшее место бывший аэропорт г. Донецка.
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