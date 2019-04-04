У Порошенка запропонували несподіваний формат дебатів

Радник президента України Петра Порошенка Ростислав Павленко висловився за проведення двох частин дебатів кандидатів на пост глави держави, які повинні відбутися 19 квітня.

Зокрема, він має на увазі два майданчики — НСК "Олімпійський" і Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ).

"Ми вважали б за можливе провести декілька раундів дебатів. Перший раунд "ну, стадіон, так стадіон". І, звичайно, необхідно виконати закон України та взяти участь у дебатах, які передбачені в разі оголошення повторного голосування. Цього разу — 19 квітня — з "Суспільним" у форматі, який передбачений українським законодавством", — сказав Павленко.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Ймовірність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

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