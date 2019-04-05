"Весна прийшла": Зеленський показав результати аналізів. Фото

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів, які він здав паралельно з чинним главою держави Петром Порошенком в п'ятницю, 5 березня.
У крові новоспеченого політика не виявили наркотичних речовин. Підтверджуючі фото з'явилися на сторінці Зеленського в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Весна прийшла і ми це зробили разом", – підписав кандидат у президенти.
facebook.com/zelenskiy95
facebook.com/zelenskiy95
Результат був також підтверджений повторним дослідженням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський.
Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" обстеження пройшов Порошенко.
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