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"Весна прийшла": Зеленський показав результати аналізів. Фото

2.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів, які він здав паралельно з чинним главою держави Петром Порошенком в п'ятницю, 5 березня.

У крові новоспеченого політика не виявили наркотичних речовин. Підтверджуючі фото з'явилися на сторінці Зеленського в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Весна прийшла і ми це зробили разом", – підписав кандидат у президенти.

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"Весна прийшла": Зеленський показав результати аналізів. Фото

facebook.com/zelenskiy95

"Весна прийшла": Зеленський показав результати аналізів. Фото

facebook.com/zelenskiy95

Результат був також підтверджений повторним дослідженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
А моча хоть хорошая у нашего будущего президента? А то вдруг что-то не так пойдёт и плохая моча ударит в голову.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Страна дибилов
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