"Весна прийшла": Зеленський показав результати аналізів. Фото

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів, які він здав паралельно з чинним главою держави Петром Порошенком в п'ятницю, 5 березня.

У крові новоспеченого політика не виявили наркотичних речовин. Підтверджуючі фото з'явилися на сторінці Зеленського в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Весна прийшла і ми це зробили разом", – підписав кандидат у президенти.

facebook.com/zelenskiy95

facebook.com/zelenskiy95

Результат був також підтверджений повторним дослідженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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