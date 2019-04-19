"Раджу 100 разів подумати": Кадиров пригрозив Порошенку помстою після дебатів

Глава Чечні Рамзан Кадиров висловився в сторону кандидата в президенти України Петра Порошенка, який згадав його в ході дебатів на НСК "Олімпійський" зі своїм опонентом Володимиром Зеленським.

Так, діючий президент заявив, що шоумен кілька років тому поспішив вибачитися перед Кадировим за жартівливий ролик. У відповідь глава Чечні різко відреагував у своєму Telegram-каналі.

"Раджу сто разів подумати, перш ніж вимовляти імена Володимира Путіна і Рамзана Кадирова. Ви особисто не гідні згадувати ці імена", – вибухнув він.

Рамзан Кадиров російська газета

Петро Порошенко ТАСС

Кадиров звинуватив Порошенка в тому, що той нібито сам його боїться і перекладає свій "дитячий страх" на Зеленського.

"Петро Порошенко проявив себе як вуличного забіяку, звинувачуючи Володимира Зеленського в тому, що він злякався Рамзана Кадирова. Інших проблем у України, яка опинилася за милості Петра Порошенка в глибокій економічній, політичній, військовій і соціальній кризі, немає, ніж з'ясування перед виборами, хто з кандидатів боїться Рамзана Кадирова", – написав глава Чечні, прокоментувавши дебати.

Нагадаємо, в 2014 році Зеленський показав у ефірі шоу "ЧистоNews" жартівливий ролик про Рамзана Кадирова, який плакав, після чого у нього зажадали вибачень. Шоумен визнав, що жарт був некоректним і вибачився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко дорікнув Зеленському в некомпетентності і розповів, що той ховався від повісток в армію.

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