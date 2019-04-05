"Питання національної безпеки": Порошенко запропонував узаконити здачу аналізів на виборах

Президент України Петро Порошенко запропонував законодавчо закріпити вимогу до кандидатів на пост глави держави проходити медичне дослідження на наявність наркотиків і алкоголю в крові.
Із таким закликом виступив він у п'ятницю, 5 березня, після здачі аналізів, яку ініціював його опонент, кандидат у президенти Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-служба Порошенка.
"Вважаю, що це абсолютно необхідна позиція. Я би вніс відповідні зміни в законодавство, зробивши б цю процедуру обов'язковою. Тому що питання відсутності алкогольної або наркотичної залежності у кандидата і майбутнього президента – це питання точно національної безпеки. Тим більше, що така велика кількість журналістів дає підстави стверджувати, що це питання є важливим для суспільства", – зазначив він.
Петро Порошенко
Прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко
Скріншот
Крім того Порошенко розповів, що з великою повагою поставився до пропозиції Зеленського пройти медичну експертизу.
Президент підкреслив, що кандидати повинні здавати аналізи в незалежних медичних установах і подякував за поради в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, яка роз'яснила, як повинна проходити ця процедура.
"Я відразу ж дав дозвіл на проведення зазначених досліджень. Причому я навіть не знаю, які клініки. Їх чотири або п'ять, вони різні. І ті, хто висловив бажання приїхати і провести незалежне, неупереджене і сертифіковане дослідження, мають можливість це зробити", – зазначив Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажованим, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві здав аналізи Зеленський.
Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.
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