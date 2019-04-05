"Питання національної безпеки": Порошенко запропонував узаконити здачу аналізів на виборах

Президент України Петро Порошенко запропонував законодавчо закріпити вимогу до кандидатів на пост глави держави проходити медичне дослідження на наявність наркотиків і алкоголю в крові.

Із таким закликом виступив він у п'ятницю, 5 березня, після здачі аналізів, яку ініціював його опонент, кандидат у президенти Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Вважаю, що це абсолютно необхідна позиція. Я би вніс відповідні зміни в законодавство, зробивши б цю процедуру обов'язковою. Тому що питання відсутності алкогольної або наркотичної залежності у кандидата і майбутнього президента – це питання точно національної безпеки. Тим більше, що така велика кількість журналістів дає підстави стверджувати, що це питання є важливим для суспільства", – зазначив він.

Петро Порошенко Прес-служба Петра Порошенка

Петро Порошенко Скріншот

Крім того Порошенко розповів, що з великою повагою поставився до пропозиції Зеленського пройти медичну експертизу.

Президент підкреслив, що кандидати повинні здавати аналізи в незалежних медичних установах і подякував за поради в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, яка роз'яснила, як повинна проходити ця процедура.

"Я відразу ж дав дозвіл на проведення зазначених досліджень. Причому я навіть не знаю, які клініки. Їх чотири або п'ять, вони різні. І ті, хто висловив бажання приїхати і провести незалежне, неупереджене і сертифіковане дослідження, мають можливість це зробити", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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