"Довіртеся професіоналам": Кличко запропонував допомогти у "батлі" аналізів Порошенка і Зеленського

Український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України здати аналізи у WADA, щоб уникнути звинувачень у заангажованості й фальсифікації.
Більше того, він сказав, що може посприяти в організації цього процесу. Свою позицію Кличко виклав на особистій сторінці у Facebook.
Він зазначив, що загалом новини про здачу "допінг-контролю" кандидатами у президенти України здивували і трохи розсмішили його.
Володимир Кличко
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"Якби так спортсмени здавали тести на допінг, то були б усі суперменами. Адже кожен зробив це окремо і причому у "своїй лабораторії". Якщо ви такі відкриті й зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це за репутаційно перевіреним методом у міжнародній організації World Anti-Doping Agency. Можу організаційно допомогти в цьому процесі, щоб це не виглядало так кустарно. Довіртеся професіоналам!" — написав Кличко.
Він додав, що вже відправив запит про можливість таких тестів у WADA і сподівається, що кандидатам у президенти не відмовлять у їхній здачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак у команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві. Як розповів шоумен після процедури, результати будуть готові за три дні.
Порошенко в цей самий день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ), зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізівпрезидента Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше.
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