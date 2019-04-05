"Довіртеся професіоналам": Кличко запропонував допомогти у "батлі" аналізів Порошенка і Зеленського

Український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України здати аналізи у WADA, щоб уникнути звинувачень у заангажованості й фальсифікації.

Більше того, він сказав, що може посприяти в організації цього процесу. Свою позицію Кличко виклав на особистій сторінці у Facebook.

Він зазначив, що загалом новини про здачу "допінг-контролю" кандидатами у президенти України здивували і трохи розсмішили його.

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"Якби так спортсмени здавали тести на допінг, то були б усі суперменами. Адже кожен зробив це окремо і причому у "своїй лабораторії". Якщо ви такі відкриті й зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це за репутаційно перевіреним методом у міжнародній організації World Anti-Doping Agency. Можу організаційно допомогти в цьому процесі, щоб це не виглядало так кустарно. Довіртеся професіоналам!" — написав Кличко.

Він додав, що вже відправив запит про можливість таких тестів у WADA і сподівається, що кандидатам у президенти не відмовлять у їхній здачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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