В Одеській області суд позбавив російську мову статусу регіональної

Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це в Facebook повідомив активіст Святослав Літинський, зазначивши, що судовий процес тривав два роки.

"В Одеській області (рішення облради) – скасована регіональна мова. Вчора (3 грудня – Ред.) відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер всі посилання на рішення обласної ради про введення регіональної мови є нікчемними", – написав він.

Літинський додав, що раніше вони вже домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі. OBOZREVATEL докладно про це повідомляв, пояснивши, що означає це рішення.

Нагадаємо, що в 2012 році Одеська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про реалізацію на території регіону положень закону "Про основи державної мовної політики", який передбачав надання російській мові статусу регіональної.

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