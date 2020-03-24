В Одесі через пандемію коронавируса і пов'язаного з ним карантину в лікарнях призупинили проведення планових операцій.
Всі види невідкладної медичної допомоги надаються в повному обсязі. Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.
У міських медзакладах введений обов'язковий масочний режим і обмежено відвідування пацієнтів, які знаходяться в стаціонарах.
У всіх лікарнях розміщені дозатори з антисептичними засобами для обробки рук пацієнтів і персоналу.
Поліклінікам рекомендовано максимально скоротити відвідування пацієнтами. Також припинено проведення планових профілактичних щеплень та медичних оглядів. Не надають в Одесі і планову стоматологічну допомогу, крім невідкладної.
З усіх питань, що стосуються стану здоров'я, а також виписки лікарняних в разі захворювання, рекомендовано звертатися по телефону до сімейного лікаря або педіатра, з яким підписано декларацію.
У лікарнях Одеси через карантин відмовляють в планових операціях
odessa.comments.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі люди в захисних костюмах почали дезінфікувати дитячі майданчики.
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