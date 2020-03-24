В Одессе из-за пандемии коронавируса и связанного с ним карантина в больницах приостановили проведение плановых операций.
Все виды неотложной медицинской помощи оказываются в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В городских медучреждениях введен обязательный масочный режим и ограничено посещение пациентов, которые находятся в стационарах.
Во всех больницах размещены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук пациентов и персонала.
Поликлиникам рекомендовано максимально сократить посещение пациентами. Также прекращено проведение плановых профилактических прививок и медицинских осмотров. Не оказывают в Одессе и плановую стоматологическую помощь, кроме неотложной.
По всем вопросам, касающимся состояния здоровья, а также выписки больничных в случае заболевания, рекомендовано обращаться по телефону к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация.
В больницах Одессы из-за карантина отказывают в плановых операциях
odessa.comments.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе люди в защитных костюмах начали дезинфицировать детские площадки.
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