В Одессе из-за пандемии коронавируса и связанного с ним карантина в больницах приостановили проведение плановых операций.

Все виды неотложной медицинской помощи оказываются в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В городских медучреждениях введен обязательный масочный режим и ограничено посещение пациентов, которые находятся в стационарах.

Во всех больницах размещены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук пациентов и персонала.

Поликлиникам рекомендовано максимально сократить посещение пациентами. Также прекращено проведение плановых профилактических прививок и медицинских осмотров. Не оказывают в Одессе и плановую стоматологическую помощь, кроме неотложной.

По всем вопросам, касающимся состояния здоровья, а также выписки больничных в случае заболевания, рекомендовано обращаться по телефону к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация.

В больницах Одессы из-за карантина отказывают в плановых операциях odessa.comments.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе люди в защитных костюмах начали дезинфицировать детские площадки.

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