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20 грудня • оновлено в 07:24
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Готуйте парасольки: що буде з погодою в Одесі 20 грудня

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В Одесі 20 грудня очікується мінлива хмарність. Вранці можливий туман.

Синоптики попереджають про дощі після обіду. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура повітря – 9-11°С. Вітер південно-східний, 9-14 м / с. Відносна вологість – близько 100%. Атмосферний тиск – 764 мм ртутного стовпа.

Прогноз погоди в Одесі на 20 грудня

Прогноз погоди в Одесі на 20 грудня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, незвичайними наслідками обернулася для Одеси надмірно тепла зима – в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова розцвіла калина.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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