Готовьте зонтики: что будет с погодой в Одессе 20 декабря

В Одессе 20 декабря ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром возможен туман.

Синоптики предупреждают о дождях после обеда. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воздуха – 9-11 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Относительная влажность – около 100%. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба.

Прогноз погоды в Одессе на 20 декабря meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина.

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