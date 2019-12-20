Готовьте зонтики: что будет с погодой в Одессе 20 декабря

В Одессе 20 декабря ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром возможен туман.
Синоптики предупреждают о дождях после обеда. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воздуха – 9-11 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Относительная влажность – около 100%. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба.
Прогноз погоды в Одессе на 20 декабря
meteo.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся