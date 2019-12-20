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20 декабря • обновлено в 06:04
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Готовьте зонтики: что будет с погодой в Одессе 20 декабря

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В Одессе 20 декабря ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром возможен туман.

Синоптики предупреждают о дождях после обеда. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воздуха – 9-11 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Относительная влажность – около 100%. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба.

Прогноз погоды в Одессе на 20 декабря

Прогноз погоды в Одессе на 20 декабря

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необычными последствиями обернулась для Одессы чрезмерно теплая зима – в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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