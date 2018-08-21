Исследуя брачно-семейные отношения и сталкиваясь с проблематикой ненадлежащего содержания детей, включая и покрытие дополнительных затрат, каждый раз задаюсь вопросом: "Почему в семьях еще до появления ребенка на свет не обсуждается тема его воспитания и содержания?"

Ведь как происходит на практике в большинстве случаев? Ребенок рождается. Мать счастлива, но из-за взвалившейся на нее ответственности за жизнь ребенка, в прямом смысле, что естественно, она вынуждена частично выпасть из обычной и ранее привычной жизни, в том числе, и в вопросах зарабатывания денег в общий бюджет семьи. Отец же, испытывая гордость, переполняющее его счастье и бьющую фонтаном радость от появления на свет наследника или наследницы, старается перестроиться и продемонстрировать всю свою мощь, в прямом и переносном смысле. Мать и дитя окружены заботой и всем необходимым. Отцу даже в голову не приходит на этом этапе ставить какие-либо условия матери ребенка для его надлежащего содержания и считать при этом деньги, потраченные на еду, памперсы, одежду, а в случае, если ребенок заболеет, то и на медицинские услуги.

Время идет, ребенок подрастает и все начинает меняться: и внутренний уклад жизни в каждой отдельно взятой семье, и жизненные обстоятельства каждого из членов семьи. В том числе, и обстоятельства личной жизни.

Да, несмотря на то что, по общему восприятию, при заключении брака двое становятся одним целым, у каждого, тем не менее, сохраняется свое личное пространство, включая понятие "личной жизни", под которым понимается не то, о чем вы сразу подумали, а личные интересы, развитие и реализация себя; личностный рост, формирование себя полноценной личностью. И это далеко не пустые слова. Как показывает практика, к сожалению, тот, кто, заключив брак, решил расслабиться, перестал работать над собой и полностью "растворился", скажем, в супруге и детях, забыв о себе, рискует остаться в "забвении".

И не потому, что, например, супруг разлюбил, как многие считают, а потому что, как чаще всего бывает, потерян интерес к человеку, с которым мечтал прожить всю жизнь, а в семье наступила элементарная скука: не о чем супругам поговорить, разве что о том, что соседка с нижнего этажа скандал устроила из-за топота ребенка, а Мишка из пятой квартиры пьяным полз по ступенькам и грозился прибить Зинку, если та еще раз вещи его из окна выбросит.

А потом молча есть ставшими уже ненавистными пресловутые щи, а ведь раньше-то как любил, и смотреть невидящим взглядом телевизор, лишь бы создать видимость "занятости", чтобы никто не отвлекал пустыми разговорами, и с сожалением отмечать, что кто-то один "вырос", а кто-то так и остался на той же ступеньке, которую занимал на момент заключения брака. А любовь... она как-то сама растворяется после подобных размышлений-рассуждений.

А потом неожиданно встретить другую: такую же веселую, любознательную, с горящими глазами и жаждой нового, как когда-то была та, с которой вы мечтали прожить всю жизнь. И возвращаться в скучную и однообразную до оскомины имеющуюся семейную жизнь, нет никакого желания. Хочется все начать заново в надежде на то, что вот сейчас уже оправдаются все ожидания.

А внутри начинает зреть чувство обиды, а иногда, в определенной степени, и чувство ненависти к тому, кто, как вы считаете, испортил вам жизнь, поскольку вынуждены были "потратить" столько лет на, как оказалось, абсолютно чужого вам человека. И вот эта обида на женщину, вашу законную жену, зачастую автоматически переносится на вашего же ребенка. В какой-то момент вы вдруг ловите себя на мысли, что если бы ваш ребенок был рожден другой женщиной, то он был бы умнее, красивее, талантливее и т.д. А тот, что есть сейчас, не так уж хорош. Вот так потихоньку, через проекцию обиды на мать ребенка, и сам ребенок может попасть в немилость, в том числе, и финансовую.

И не находя ничего лучшего, вы решаете хоть как-то свою законную, а со временем бывшую, жену наказать, стирая ее из жизни и из памяти. Но ладно бы только жену. Обида и злость на ту, из-за которой вы жили столько лет несчастливой, по вашему мнению, жизнью, по сути, лишает вас рассудка, и вы просто жаждете возмездия. Вы считаете, задним числом, правда, что потраченные годы на ставшую ненавистной женщину, вас унизили. И осознавая это, уже не можете себе позволить оставить это все без сатисфакции. Да вы же себя перестанете уважать!

Поэтому вы делаете все, чтобы последующие годы вашей бывшей жены, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, превратились в кромешный ад. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что она так и осталась ни с чем: не реализовалась, жизненные интересы свелись исключительно к опеке над ребенком, друзья-подруги исчезли, а личностный рост так и канул в лету, хотя потенциал был, вы решаете унизить ее своим финансовым превосходством.

Да, вы готовы давать деньги на ребенка, но только в том случае, если она, мать вашего ребенка, будет просить. И не просто просить, а писать вам длинные письма с подробным отчетом того, для чего нужны деньги. А вы оставляете за собой право вычеркивать те позиции, которые неугодны вам. И все это вы называете "решать вопросы по-людски", напрочь забывая о том, что безусловная обязанность надлежащего содержания ребенка, включая и покрытие дополнительных затрат, возложена на вас законом. При этом вы можете сообщить, что не против отдыха ребенка и даже готовы оплатить это удовольствие, но при условии письменного обращения к вам с детализацией отдыха, однако оставляете за собой право отказать в финансировании поездки. И ставите в известность свою бывшую жену, что она будет лишена всего и пойдет по миру с протянутой рукой в случае, если рискнет обратиться в суд о взыскании алиментов и дополнительных затрат. При этом, как бы невзначай, сообщаете, что та судья, которая рассматривала дело с участием подруги жены, об установлении графика встреч отца с ребенком, стала уже зампредседателя суда одного из центральных районов города не без вашего участия, непрозрачно намекая на то, что в судах все уже давно "решено"...

К сожалению, описанный мною случай лишь один из многих, так часто случающихся в жизнях семейных пар и приводящих лишь к страданиям и психологическим травмам детей. И стоит сказать, что все подобные случаи довольно ярко иллюстрируют, по большому счету, несознательность и вину обоих родителей, очевидно, решивших, что ребенок – это нечто такое, что лишь дает определенные "преференции" в жизни для достижения тех или иных целей. Для одних – это способ отомстить; для других – определенное средство наживы, и такое бывает не редко; а для кого-то объект, в котором можно "раствориться" в течение периода взросления, с тем, чтобы много позже предъявить "счет" к оплате из серии "я тебя вырастил/ла, выкормил/ла, а та/тот неблагодарный/ая...".

К счастью, нашим законодательством предусмотрено достаточно возможностей для того, чтобы еще "на старте", как говорится, решить все сложные или не очень вопросы касательно участия родителей в воспитании и содержании ребенка. Главное помнить, что положительный результат гораздо легче достигается тогда, когда между супругами царят мир и благодать, а не тогда, когда одна из сторон вошла в жесткую конфронтацию. А также помнить, что законом возложена обязанность содержать ребенка на обоих родителей.

В общем, берегите себя, не забывайте о том, вы у себя один или одна и никто, кроме вас самих, не сможет защитить ваши нарушенные права лучше, чем вы сами. Правда, предварительно все же следует узнать об этих самых правах, чтобы понимать, что именно защищать и каким образом. Но, несмотря на все споры, разногласия или нарушенные права супругов, все же во главу угла, прежде всего, стоит ставить права и интересы детей, которые абсолютно не виноваты в том, что их родители в свое время не подумали о защите их прав, а, возможно, просто не захотели об этом думать, а сейчас грызутся как кошка с собакой, и доказывают друг то, к чему ребенок вообще не имеет и не должен иметь никакого отношения.