Як схуднути: озвучено "жирні" плюси здорового харчування

При схудненні лише через місяць після переходу на здорове харчування можна відчути помітне поліпшення самопочуття.
Дієтолог Інна Забіяка на своїй сторінці в Instagram перерахувала "жирні" плюси, які свідчать про те, що любителям жирної та важкої їжі варто змінити свої звички.
"Зміна будь-якої звички, в тому числі й харчових, займає від 28 днів (4 тижні). Наш мозок влаштований так, що на зміну старого звичного розумового ланцюжка йде не менше 21-28 днів", – пояснила Забіяка.
Здорове харчування (овочі)
pixabay
Зокрема, після переходу на здорове харчування з'явиться енергія, тому що важка і шкідлива їжа її забирає. А легка і здорова – робить бадьорими. Більш того, за словами дієтолога, з'явиться легкість в тілі й покращиться самопочуття і настрій.
Здорове харчування - плюси
pixabay
"Вам стане легше протистояти щоденному стресу і навантаженням, покращитьсятравлення і зміцниться імунітет – це приємна пробочка здорового харчування. Вам стане менше хотітися солодкого, а звичний шматок торта стане нудотним. Ви станете стрункішою. Ось сім причин поміняти харчування на здорове", – констатувала вона.
ЯК ЗМІНИТЬСЯ САМОПОЧУТТЯ ПІСЛЯ 30 ДНІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 💫 ⠀ ⚡️ побільшає енергії, адже важка і шкідлива їжа забирає її у нас. І навпаки, легка і здорова їжа робить нас бадьорими ⠀ ⚡️появітся легкість в тілі і покращиться самопочуття ⠀ ⚡️улучшіться настрій ⠀ ⚡️ вам стане легше протистояти щоденному стресу і навантажень ⠀ ⚡️ покращитися травлення і зміцниться імунітет - це приємна пробочка здорового харчування 👌🏼 ⠀ ⚡️ вам стане менше хотітися солодкого, а звичний шматок торта стане нудотним. ⠀ ⚡️ви станете стрункішою ✌🏼 ⠀ Ось аж 7 причин поміняти харчування на здорове! ⠀ ❗️Почему мінімум 30 ДНІВ: ⠀ ☀️ Зміна будь-якої звички, в тому числі і харчових, займає від 28 днів (4 тижні). Наш мозок влаштований так, що на зміну старій звичній розумової ланцюжка йде не менше 21-28 днів. Саме тому мої марафони проходять 4 тижні 😉 (Найближчий, до речі, вже в січні, для запису пишіть в Директ). ⠀ Переходьте на збалансоване здорове харчування і отримуйте всі ці бонуси ☺️! ⠀ Хто вже перейшов? А хто пробував і не вийшло?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо дотримуватися режиму у харчуванні та як це впливає на схуднення.
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