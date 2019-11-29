Як схуднути: озвучено "жирні" плюси здорового харчування

При схудненні лише через місяць після переходу на здорове харчування можна відчути помітне поліпшення самопочуття.

Дієтолог Інна Забіяка на своїй сторінці в Instagram перерахувала "жирні" плюси, які свідчать про те, що любителям жирної та важкої їжі варто змінити свої звички.

"Зміна будь-якої звички, в тому числі й харчових, займає від 28 днів (4 тижні). Наш мозок влаштований так, що на зміну старого звичного розумового ланцюжка йде не менше 21-28 днів", – пояснила Забіяка.

Здорове харчування (овочі) pixabay

Зокрема, після переходу на здорове харчування з'явиться енергія, тому що важка і шкідлива їжа її забирає. А легка і здорова – робить бадьорими. Більш того, за словами дієтолога, з'явиться легкість в тілі й покращиться самопочуття і настрій.

Здорове харчування - плюси pixabay

"Вам стане легше протистояти щоденному стресу і навантаженням, покращитьсятравлення і зміцниться імунітет – це приємна пробочка здорового харчування. Вам стане менше хотітися солодкого, а звичний шматок торта стане нудотним. Ви станете стрункішою. Ось сім причин поміняти харчування на здорове", – констатувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо дотримуватися режиму у харчуванні та як це впливає на схуднення.

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