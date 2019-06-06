Смачно і корисно: названо кращі перекуси для фігури

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова назвала 15 здорових перекусів, які допоможуть зберегти фігуру.
Вона надала на своїй сторінці в Instagram список продуктів, завдяки яким можна не тільки "заморити черв'ячка", але й отримати всі необхідні для організму вітаміни.
схуднення
Фото: instagram / katya_medushkina
№1. Коміссарова порадила легких перекус, який складається з одного банана, 25 г сиру – скибочка і помідора Черрі.
№2. Ще одну поживну і смачну перерву можна зробити з нежирним йогуртом. До нього додати апельсин, чайну ложку гарбузового насіння і морквяні палички.
Нежирний йогурт
pixabay
№3. Зовсім легкий варіант – тост із житнього борошна, 30 грам несолоних горіхів. Що примітно, подібні перекуси часто показують у фільмах про моделей.
№4. Досить насичений і поживний варіант – пита (плоский прісний хліб. - Ред.). Коміссарова порадила додати авокадо, слабосоленую рибу, сир, оливки, салат, огірок, омлет, птах / м'ясо.
Піта з м'ясом
Повар.ру
№5. Просто жменя сухофруктів. №6. Попкорн без будь-яких добавок. Дієтолог нагадала, що його можна зробити в домашніх умовах.
№7. Відварене яйце і жменя квасолі в томаті. №8. Ще одним смачним варіантом є: яблучні дольки, які можна приправити ложкою несолодкого горіхового масла.
яблука
pixabay
№9. Нежирний йогурт зі жменькою мюслі або граноли. №10. Теж ситний варіант: нарізані овочі і ложка сирного сиру.
№11. Домашній фруктово-горіховий батончик або придбаний у магазині, але з хорошим складом. №12. Пара сирників або сирна запіканка. Для багатьох цей варіант звичний в якості сніданку.
сирники
pixabay
№13 – пара скибочок сиру і цільнозернові крекери. №14 – смузі овочі-фрукти без сиропів. №15 – сир, в який можна додати за смаком: горіхи, ягоди або фрукти.
Лайк ❤️, щоб не втратити мене з стрічки Словосполучення "здоровий перекус" багатьох ставить в тупик, ну що купувати в супермаркеті, крім фруктів? Зберігайте пост, я даю вам масу варіантів! ✅Банан, шматочок сиру 25 грам і помідорчики Черрі ✅Нежірний йогурт + апельсин + чайна ложка гарбузового насіння і морквяні палички ✅Тост з житнього борошна, 30 грам несолоних горіхів ✅Піта з: авокадо, слабосолона риба, сир, оливки, салат, огірок, омлет, птах / м'ясо. ✅Горсть сухофруктів ✅Обичний попкорн (без добавок), такий можна зробити вдома ✅Отварное яйце, жменю квасолі в томаті ✅Яблочние часточки, з ложкою несолодкого горіхового масла ✅Нежірний йогурт з жменькою мюслі / гранола ✅Нарезанние овочі і ложка сирного сиру ✅Домашній фруктово -ореховий батончик або покупної з хорошим складом ✅Пару сирників або сирна запіканка ✅Пару скибочок сиру і цільнозернові крекери ✅Смузі овочі-фрукти без додавання сиропів ✅Творог, куди ви самостійно додасте горішки, ягоди, фрукти ❤️Как мені здається, ід і відмінні! А ви чим перекушуєте?
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Коміссарова поділилася списком швидких, смачних і корисних сніданків, які дозволять не тільки заощадити час, але й отримати необхідний набір вітамінів і мінералів, а також зберегти фігуру стрункою.
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