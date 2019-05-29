Що заважає схуднути: розкрито секрет

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова продовжила серію постів про шкідливі звички для фігури, які заважають схуднути.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що багато продуктів, які часто присутні в раціоні, гальмують процес.
Додаткові перекушування і дробове харчування
"Якщо до цього ви їли 3 рази на день і відчували себе чудово, а тепер вирішили додати пару перекусів, ймовірно, що ви збільшите калорійність раціону і отримаєте зворотний ефект. Перекуси потрібні, тільки якщо ви так звикли і вам так зручно", – пояснила вона.
схуднення
Фото: Kolobok.ua
Чаювання і перерви на каву
За словами дієтолога, такі перерви шкідливі для фігури добавками: вершки, цукор, ласощі. Щоб позбутися від цієї звички, вона порадила пити чай з лимоном, каву чорну або з молоком. А замість печива і цукерок вживати фрукти або овочі, а також одну порцію горіхів.
Кава
pixabay
Відсутність планування
"Не обов'язково писати собі меню на день, але планувати, що завтра перед тренуванням за 1,5 години треба поїсти, а значить, продумати де, або взяти з собою. Запасайтеся заздалегідь "паличками-виручалочками", киньте в сумку пару батончиків із сухофруктів" , – пояснила Коміссарова.
Солодкі напої
Дієтолог підкреслила, що ця проблема актуальна влітку. Якщо хочеться пити, потрібно вибрати воду або натуральні морси без цукру, тому що соки, газована вода, смузі і лимонади часто містять дуже багато цукру і додаткові калорії.
напої
pixabay
Знежирені продукти
"Мало того, що вони не приносять користі, часто містять стабілізатори і загусники, вони погано насичують і скоро ви знову захочете їсти. Жирність 5% – це нормально", – підсумувала Коміссарова.
Не забувайте лайк ❤️ Завершуємо нашу серію постів, сподіваюся, що багато звичок ви вже усунули. А якщо ні, то ось продовження: ✅Внедреніе додаткових перекусів, тому що "треба харчуватися дрібно". Якщо до цього ви їли 3 рази в день і відчували себе чудово, а тепер вирішили додати пару перекусів, ймовірно, що ви збільшите калорійність раціону і отримаєте зворотний ефект. Перекушування потрібні, тільки якщо ви так звикли і вам так зручно. ✅Чае-, кавування. Мало того, що часто це + вершки і цукор, так ще й супроводжується вкусняшками. Ну а чим ще займатися на роботі? Вихід є! Прищеплювати собі культуру чаювання. Просто чай з лимоном, каву чорний або з молоком. Замість печива і цукерок - нарізані фрукти / овочі. Горіхів легко переїсти, так що беріть з собою 1 порцію - жменя. ✅Отсутствіе планування. Не обов'язково писати собі меню на день, але планувати, що завтра перед тренуванням за 1,5 години треба поїсти, а значить, продумати де або взяти з собою. Запасайтеся заздалегідь "паличками-виручалочками", киньте в сумку пару батончиків із сухофруктів. ✅Сладкіе напої. Особливо проблема актуальна влітку. Якщо хочеться пити - вибирайте воду, або натуральні морси без цукру. Соки, газованої води, смузі, лимонади часто містять дуже багато цукру і доп калорій. ✅Обезжіренние продукти. Мало того, що вони не приносять користі, часто містять стабілізатори і загусники, вони погано насичують і скоро ви знову захочете є. Жирність 5% - це нормально. ❤️Ну що, признавайтесь, грішите? Цікаво продовження почитати?)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коміссарова розповіла, що схуднути заважають солодкі перекушування, відпрацювання їжі спортом, відсутність вечері і підміна понять. Вона також пояснила, що необов'язково кардинально міняти свої харчові звички для переходу на здорове харчування, досить знайти корисні альтернативи.
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