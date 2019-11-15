Заробити на квартири і машини: як українцям розбагатіти на вітрі

Сфера вітроенергетики в Україні стрімко розвивається, тільки в цьому році країна увійшла до п'ятірки європейських лідерів за темпами розвитку цієї галузі. Саме наявність "зеленого" тарифу дозволяє українцям не просто покривати свої потреби в електроенергії, а й добре заробляти.

OBOZREVATEL вивчив усі наявні переваги у використанні домашніх вітряків, а також з'ясував, чи варто боятися недоліків і як врахувати важливі нюанси при їхньому будівництві.

Які вітроелектростанції вважаються домашніми?

В Україні побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах мають право розміщувати генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електроенергії з енергії вітру і комбінованих з енергії вітру і сонця разом.

Які основні переваги домашньої вітрової електростанції?

Можливість продавати електроенергію за "зеленим" тарифом:

для ВЕСд до 50 кВт – 11,63 € ct/кВт-год (2,93 грн);

для комбінованих вітро-сонячних станцій до 50 кВт – 16,37 € ct/кВт/год (4,27 грн);

з 2020 року:

для ВЕСд до 50 кВт – 10,45 € ct/кВт-год, (-10%) (2,67 грн);

для комбінованих вітро-сонячних станцій до 50 кВт – 12,28 € ct/кВт-год. (-25%) (3,2 грн);

• Автономність у функціонуванні – ваша вітроелектростанція не залежатиме від роботи мережі. Кліматичні умови України дозволяють експлуатувати вітрогенератори практично в усіх обласних центрах;

• Невеликий знос механізмів та довгострокова перспектива використання сили вітру;

• Генератори "чистої" енергії відносяться до екологічних джерел і не завдають шкоди довкіллю.

Таким чином, використання домашньої вітроелектростанції дозволяє:

економити земельні ресурси

зменшити витрати на її розміщення

знизити вартість проєкту за рахунок максимально близького розміщення до точки підключення до загальної мережі

максимально зменшити вплив на довкілля.

Домашні млини 220-on.ru

Чи варто боятися шуму домашнього вітряка?

Критики вітрогенераторів вважають шум однією з основних проблем. За інформацією Миколи Савчука, члена правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), керівника напряму малої і середньої генерації, вітроенергетичні установки виробляють два види шуму: механічний і аеродинамічний. Шум від сучасних вітрогенераторів на відстані 20 м від місця установки становить на рівні 34 – 45 дБ.

Для порівняння: шум від легкової автомашини при швидкості руху 64 км/год досягає рівня в 55 дБ, шумовий фон в офісі – 60 дБ, шум від вантажівки при швидкості руху 48 км/год на відстані від неї у 100 м – 65 дБ, шум від відбійного молотка на відстані 7 м – 95 дБ. Таким чином, вітрогенератори не є джерелом шуму, який негативно впливає на здоров'я людини.

Експертні висновки санітарно-епідеміологічних служб України доводять, що показники малих вітрогенераторів перебувають у межах допустимих норм.

Однак в домогосподарствах з автономною системою електроживлення, яка використовує акумулятори і вітрогенератор, можливі прояви аеродинамічного шуму, коли акумулятори вже заряджені і вітрогенератор працює вхолосту. У цьому випадку генератор бажано розміщувати на відстані від будівель.

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Чи загрожує інфразвук і вібрація?

Інфразвук і вібрація – ще один приклад можливого негативного впливу. Під час роботи вітряка на кінцях лопатей утворюються вихори, які, власне, і є джерелами інфразвуку. Кажуть, чим більше потужність вітряка, тим потужніші вібрації і тим більший негативний вплив на оточуючих.

Частота цих вібрацій – 6-7 Гц (збігається з природним ритмом мозку людини), і тому можливі деякі психотропні ефекти. Але такі твердження теоретично можуть стосуватися тільки потужних вітряних електростанцій і вітряних парків (проте в їхньому випадку також немає чітких перевірених наукових доказів негативного впливу).

Якщо говорити про вібрації, то вони більше загрожують не людям, а будівлям та спорудам. При цьому, в разі вибору хорошого аеродинамічного профілю, якісного балансування турбіни і своєчасного техогляду проблем не буде взагалі. Однак може знадобитися додаткова амортизація, якщо вітряк стоїть на даху (це більше стосується вертикальних вітрогенераторів).

Які важливі нюанси треба врахувати при будівництві домашньої вітроелектростанції?

Принцип роботи домашньої вітроелектростанції sebweo.com

На це питання Микола Савчук, віцепрезидент УВЕА, дає таку пораду:

"Побудувати вітроелектростанцію можна в будь-якому регіоні України, але довірити вибір типу вітряка та місця встановлення слід фахівцям. Місце і тип вітряка мають бути обрані з урахуванням напрямку і сили вітру, рельєфу місцевості, наявності дерев. Особливо важливо врахувати всі умови для невеликих ВЕС побутового сегменту з висотою щогли 17-30 м.

І не треба забувати, що в реальних умовах ми можемо отримати тільки 30-40% від потенційної енергії повітряного потоку, це пов'язано з технологічними особливостями роботи вітрогенератора. Отже, якщо продавець заявляє номінальну потужність вітрогенератора 4 кВт, то очікувана величина річної генерації складе близько 10 512 кВт-год на рік".

Наостанок зазначимо, що окупність домашніх вітрових електростанцій потужністю до 50 кВт становить 5-10 років.

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