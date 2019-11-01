Як українцям заробити на холодній зимі: і це не про газ та вугілля

Українці стали частіше використовувати паливні брикети для обігріву житлових приміщень та дачних садиб. З огляду на вартість та екологічність цього виду палива, наразі воно вважається більш ефективним, ніж вугілля та природний газ. Попит на брикети в Україні, як і в країнах Європи, постійно високий, і немає передумов, що він буде задоволений. Отже, саме час організовувати "свою справу".

Які переваги цього виду бізнесу та для кого він буде цікавим OBOZREVATEL консультувався у експерта Біоенергетичної асоціації України Семена Драгнєва.

За оцінками Біоенергетичної асоціації України, поточний обсяг вітчизняного ринку для паливних брикетів із біомаси тільки для потреб населення (індивідуальне опалення) складає майже 500 000 т/рік.

Отже, чому вигідно виробляти паливні брикети:

• По-перше, найчастіше для брикетування використовуються відходи виробництва, які нічого не варті, бо немає необхідності їх зберігати та утилізувати.

• По-друге, невисокі для виробничого підприємства інвестиції. На ринку представлене брикетувальне обладнання широкого діапазону продуктивності, починаючи від 50 кг/год і вартістю від 40 тис. грн, включно з обладнанням вітчизняного виробництва, вартість придбання якого частково компенсується сільгоспвиробникам коштами державного бюджету.

• По-третє, правильно організоване підприємство має високу рентабельність. Наприклад, за продуктивності лінії брикетування з агробіомаси від 1 т/год і використання власної сировини рентабельність може досягати 60%. Таке виробництво може забезпечити потреби у твердому паливі об’єднаних територіальних громад.

• І останнє – швидка окупність проєкту. За оцінкою експертів, повністю повернути вкладені ресурси у "свою справу" в цій сфері можна менш ніж за чотири роки.

Обладнання для виготовлення паливних брикетів atagos.com.ua

Для умов України представляють інтерес три базові варіанти проєктів виробництва брикетів із агробіомаси:

Варіант 1. Підприємство в сільській місцевості виробляє брикети з агробіомаси і продає їх як замінник дорогого вугілля місцевому населенню та іншим споживачам, що використовують малі котли з ручним завантаженням. Такими споживачами можуть бути об’єкти соціальної сфери, наприклад, школи, лікарні. Перевага: можливість продажу брикетів за ринковою вартістю.

Варіант 2. Мешканці села або кількох сіл створюють енергетичний кооператив, в рамках якого виробляють брикети з біомаси для власного споживання. Такий кооператив може бути або новоствореним, або ж діяльність вже чинного (наприклад, ягідного) розширюється на виробництво паливних брикетів. Переваги: можливість використання дешевої (або навіть безкоштовної) місцевої біомаси, відсутність плати за оренду виробничого приміщення, можливість придбання членами кооперативу вироблених брикетів за ціною, близької до собівартості.

Варіант 3. Велике аграрне підприємство (агрофірма, агрохолдинг) виробляє брикети з власної сировини (побічних продуктів та відходів сільськогосподарського виробництва) і продає своїм співробітникам за собівартістю як складову "соціального пакету". Переваги: можливість використання сировини (біомаси) за собівартістю, відсутність плати за оренду виробничого приміщення, можливість продажу частини брикетів своїм співробітникам за ціною, близькою до собівартості (як складова "соціального пакету" підприємства).

Яка ціна на паливні брикети:

Найкращими вважають брикети із твердих порід деревини, і тому вони мають на ринку найвищу ціну – понад 4000 грн/т. В Україні популярні брикети з лушпиння соняшника з актуальною вартістю від 2400 грн/т. Найдешевші – з соломи, які коштують від 2200 грн/т, що обумовлено паливними характеристиками цього виду сировини. Водночас останні спалюють у звичайних грубках та твердопаливних котлах із ручним завантаженням палива за належного регулювання процесу горіння.

На ціну також суттєво впливають умови поставки. Крім цього, паливні брикети за наявності сертифікату, який підтверджує якість продукції, коштують дорожче і, переважно, експортуються.

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