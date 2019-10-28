Українці можуть розбагатіти на енергії сонця: як легко і просто це зробити

Українські та зарубіжні інвестори активно розвивають сферу генерації електроенергії із сонця. В Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2019 року працюють за "зеленим" тарифом понад 600 промислових сонячних електростанцій загальною потужністю 3420 МВт. Для порівняння – один енергоблок Запорізької атомної електростанції має потужність 1000 МВт. За інформацією Держенергоефективності, лише за 9 місяців 2019 року "зелений" тариф отримали 247 промислових СЕС загальною потужністю 2033 МВт. Інвестиції у ці проєкти в Україні перевищили 1,5 мільярди євро.

OBOZREVATEL з'ясовував, що ж потрібно зробити, якщо ви вирішили відкрити бізнес у сфері промислових сонячних станцій.

Хочемо нагадати – за українським законодавством домогосподарства мають право встановити домашню сонячну станцію потужністю тільки до 30 кВт.

Основні кроки для оформлення та будівництва промислової сонячної електростанції:

Крок 1. Написання бізнесплану

У цьому документі треба сформулювати мету і завдання проєкту, визначити встановлену потужність енергооб'єкта (і розписати її по роках), вказати варіанти приєднання до зовнішніх електричних мереж. У бізнесплані має бути технічний опис проєкту, вибір основного устаткування, і не забудьте про SWOT-аналіз (загрози, можливості, сильні і слабкі сторони). Обов'язково розпишіть у бізнесплані економіку проєкту – які інвестиції, вартість будівництва і пуско-налагоджувальних робіт, термін окупності.

Ну, і як радять фахівці, при оцінці проєкту потрібно враховувати два сценарії – позитивний і негативний.

Крок 2. Зареєструйте ваше підприємство як юридичну особу

Зазвичай це може істотно полегшити роботу і надасть рішення з питань, пов'язаних із пільгами, обліком електроенергії ...

Для реєстрації підприємства треба звернутися до державного реєстратора (місцеві органи влади). Подайте заяву про державну реєстрацію створеного вами підприємства – юридичної особи, напишіть заяву на перехід на спрощену систему оподаткування, а також надайте документ про оплату адміністративних зборів.

Крок 3. Оформлення оренди необхідної земельної ділянки

На виділення землі під сонячні електростанції діє низка обмежень. Так, для будівництва сонячної станції потужністю 1 МВт знадобиться виділення земельної ділянки площею 2-3 га. Цільове призначення ділянки має бути 14.01 – альтернативна енергетика. Таке призначення найчастіше надається ділянкам, які непридатні для сільського господарства, території зі складним рельєфом.

Всі нюанси оформлення оренди треба передбачити, а також затвердити остаточний план у місцевих органах самоврядування. Після цього документація проходить обов'язкову експертизу у Державному земельному агентстві вашої області.

Монтаж промислової СЕС ig.in.ua

Крок 4. Отримання технічних умов на підключення до ліній електропередачі та розробка технічного завдання на проєктування і підготовка проєктної документації

Для підключення вашого енергооб'єкта до ліній передач необхідно подати і узгодити технічне завдання у місцевій енергокомпанії. Воно має включати, зокрема, документи і розрахунки потокорозподілу та напруг. Також треба підготувати схему видачі потужності об'єкта альтернативної енергетики, яка має включати креслення проходження трас електропередач, електротехнічні та архітектурно-будівельні рішення, оцінку впливу на довкілля, аспекти охорони праці та заходи протипожежної безпеки.

Крок 5. Будівництво промислової сонячної електростанції

Ще до початку робіт до державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) слід подати декларацію, а протягом тижня після початку будівництва письмово сповістити пожежну інспекцію та органи самоврядування. А після завершення робіт при підключенні об'єкту до централізованої мережі електропередач у ДАБІ необхідно отримати сертифікат про готовність об'єкта до роботи.

Крок 6. Оформлення ліцензії на виробництво електроенергії і "зеленого" тарифу

За законодавством України необхідна ліцензія для промислових енергооб'єктів, які вироблятимуть електроенергію у мережу і продаватимуть за "зеленим" тарифом. В цьому разі необхідно написати заяву у Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яка розгляне його протягом 30 днів. А ось перед винесенням питання про затвердження НКРЕКП "зеленого" тарифу для промислової електростанції необхідно буде провести громадське слухання із залученням представників місцевої влади.

Зазвичай така дія зможе позитивно вплинути на громадську думку регіону.

Крок 7. Укладання договорів із Укренерго та ДП "Гарантований покупець"

Останній крок, який означає завершення реалізації проєкту – укласти з оператором системи передач – Укренерго – низку договорів: про регулювання небалансів, про надання диспетчерських послуг і, що важливо, зареєструвати у цього оператора точку комерційного обліку. Ну і останнє – подати заяву на укладання типового договору на купівлю-продаж електроенергії за "зеленим" тарифом із державним підприємством "Гарантований покупець".

Проєкт промислової сонячної станції solargarden.com.ua

Скільки електроенергії може виробити промислова станція потужністю 1 МВт? На це питання відповідає директор департаменту відновлюваної енергетики Держнергоеффективності Юрій Шафаренко:

"Сонячна станція потужністю 1 МВт у середньому за рік може виробити близько 1 150 тис. кВт-год електричної енергії. Тому виробництво електроенергії в літні місяці може перебувати у межах 200 тис. кВт-год/місяць, а у зимові місяці до 30 тис. кВт-год/міс."

На думку експертів, окупність сонячної станції потужністю 1 МВт – близько 4-6 років.

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