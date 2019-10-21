В Україні злетить ціна на газ: як заощадити і зігрітися за копійки

В Україні питання - чим опалювати - нагальне як у мегаполісах, так і у сільській місцевості. При цьому мешканцям приватних будинків потрібно добре підготуватися, щоб було зимою тепло, але без переплат за енергоносії. Про переваги опалення одним із альтернативних джерел енергії - паливними брикетами - OBOZREVATEL розповів експерт Біоенергетичної Асоціації України Семен Драгнєв.

На сьогоднішній день, паливні брикети – це прекрасна альтернатива вугіллю та дровам. З огляду на підвищення цін на природний газ та інші викопні палива в Україні спостерігається тренд зростання кількості встановлених твердопаливних котлів на біопаливі у домогосподарствах, бюджетних установах та промисловості.

За оцінками Біоенергетичної асоціації України, поточний обсяг вітчизняного ринку для паливних брикетів з біомаси, тільки для потреб населення (індивідуальне опалення), складає близько 500 тис. т/рік із очікуваним зростанням до більше, ніж 3 млн. т/рік до 2035 року.

Що це таке?

Паливні брикети, вироблені з біомаси, являють собою спресовані матеріали циліндричної, прямокутної або будь-якої іншої форми з поперечним розміром не менше 25 мм і довжиною 100-400 мм. Типовий діаметр – 60-75 мм, а довжина брикетів зазвичай не перевищує 5 величин діаметру. Стандартних розмірів у даного виду продукту немає.

Переваги топливних брикетів:

Висока теплотворна здатність (від 15,5 МДж/кг, що еквівалентно близько 0,46 куб. м природного газу

Менша вологість (близько 10%) та загалом вищу енергетичну щільність (понад 5 ГДж/м3) у порівнянні з неущільненими видами біомаси та біопалива.

Важливою перевагою брикетів як палива є сталість температури при горінні протягом кількох годин. Брикети з біомаси можливо спалювати у побутових та невеликих твердопаливних котлах з ручним завантаженням, які часто вже встановлені у закладах бюджетної і соціальної сфери та у населення. Також на ринку представлені автоматизовані котли з бункером, які пристосовані для використання брикетів із біомаси.

Яка може бути сировина:

Сировиною для брикетів може бути будь-яка біомаса, зокрема, деревина, аграрні відходи та залишки соломи, кукурудзиння, стебла соняшника. Також паливні брикети виробляють з відходів переробки: лушпиння соняшнику та рису. Сировиною може бути біомаса з енергетичних плантацій. Таким чином, у кожному регіоні можна знайти місцеву сировину для виробництва паливних брикетів.

Види паливних брикетів

Паливні брикети характеризуються різноманітністю форм, але загалом, виділяють три типи – NESTRO, RUF та Pini&Kay (ці назви походять від назв фірм, які виробляють найбільш популярні преси для отримання даних типів брикетів):

Паливні брикети Nestro www.avito.ru

• NESTRO (NIELSEN) – довгі циліндричної форми або многокутного перерізу брикети, переважно, без внутрішнього отвору, отримані за рахунок застосування високого тиску. Брикети NESTRO виробляють на гідравлічних пресах, а NIELSEN – на ударно-механічних пресах. Переваги брикетів типу NESTRO (NIELSEN): невисока собівартість, достатньо висока щільність (1,0-1,15 т/м3). Недоліки: низька вологостійкість брикетів (необхідна хороша упаковка).

Паливні брикети RUF bez-gaza.com.ua

• RUF – пресовані куби-цеглини, які виробляють на гідравлічних пресах за рахунок високого тиску. Розміри брикету залежать від пухкості вихідної сировини і прикладеного тиску. Перевагою брикетів RUF є низька собівартість виготовлення. Недоліки: низька щільність у порівнянні з іншими типами брикетів (0,75-0,80 т/м3); брикет не стійкий до вологи (потрібна хороша упаковка), а також до механічних пошкоджень, що негативно впливає на його стан після тривалого транспортування.

паливні брикети Pini&Kay eccofire.prom.ua

• Pini&Kay – брикети, які мають циліндричну або багатогранну форму з наскрізним отвором всередині. Наявність такого отвору забезпечує кращий рух повітря при горінні брикету. Переваги даного типу паливних брикетів: стійкість до механічних пошкоджень, висока вологостійкість, висока щільність у порівнянні з іншими типами брикетів (1,1-1,4 т/м3). Недолік: висока собівартість.

На даний час в Україні паливні брикети виробляються у менших обсягах, ніж пелети (гранули), при цьому в якості сировини в основному використовують деревину, лушпиння соняшника, солому та очерет.

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