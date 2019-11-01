Как украинцам заработать на холодной зиме: и это не про газ и уголь

Украинцы стали чаще использовать топливные брикеты для отопления жилых помещений и дачных усадеб. Учитывая стоимость этого вида топлива и экологичность, брикеты считаются более эффективными, чем уголь и природный газ. Спрос на брикеты в Украине, как и в странах Европы высокий и нет предпосылок, чтобы он был удовлетворен. Итак, самое время организовывать "свое дело".

Какие преимущества этого вида бизнеса и для кого он будет интересным OBOZREVATEL консультировался у эксперта Биоэнергетического ассоциации Украины Семена Драгнева.

По оценкам Биоэнергетической Ассоциации Украины, текущий объем отечественного рынка для топливных брикетов из биомассы, только для нужд населения (индивидуальное отопление), составляет около 500 тыс. т/год.

Итак, почему выгодно производить топливные брикеты:

• Во-первых, чаще всего для брикетирования используются отходы производства, которые ничего не стоят, нет необходимости их сохранять и утилизировать.

• Во-вторых, невысокие для производственного предприятия инвестиции. На рынке представлено брикетирующее оборудование широкого диапазона производительности, начиная от 50 кг / ч и стоимостью от 40 тыс. грн, включая и оборудования отечественного производства, стоимость приобретения которого частично компенсируется сельхозпроизводителям за счет средств государственного бюджета.

• В-третьих, правильно организованное предприятие по производству топливных брикетов имеет высокую рентабельность. Например, при производительности линии брикетирования из агробиомасы от 1 т / ч и использовании собственного сырья рентабельность может достигать 60%. Такое производство может обеспечить потребности в твердом топливе объединенных территориальных общин.

• И последнее – быстрая окупаемость проекта. По оценке экспертов, "свое дело" в этой сфере может полностью окупиться в срок - менее 4 лет.

Оборудование для изготовления топливных брикетов atagos.com.ua

Для условий Украины представляют интерес три базовые варианты проектов производства брикетов из агробиомасы:

Вариант 1. Предприятие в сельской местности производит брикеты из агробиомасы и продает их как заменитель дорогого угля местному населению и другим потребителям, использующим малые котлы с ручной загрузкой. Такими потребителями могут быть объекты социальной сферы, например, школы, больницы. Преимущество: возможность продажи брикетов по рыночной стоимости.

Вариант 2. Жители села или нескольких сел создают энергетический кооператив, в рамках которого производят брикеты из биомассы для собственного потребления. Такой кооператив может быть либо абсолютно новым, или деятельность уже существующего кооператива (например, ягодного) расширяется на производство топливных брикетов. Преимущества: возможность использования дешевой (или даже бесплатной) местной биомассы, отсутствие платы за аренду производственного помещения, возможность приобретения членами кооператива произведенных брикетов по цене, близкой к себестоимости.

Вариант 3. Крупное аграрное предприятие (агрофирма, агрохолдинг) производит брикеты из собственного сырья (побочных продуктов и отходов сельскохозяйственного производства) и продает своим сотрудникам по себестоимости как составляющую "социального пакета". Преимущества: возможность использования сырья (биомассы) по себестоимости, отсутствие платы за аренду производственного помещения, возможность продажи части брикетов своим сотрудникам по цене, близкой к себестоимости (как составляющая "социального пакета" предприятия).

Какая цена на топливные брикеты:

Лучшими считают брикеты из твердых пород древесины, и поэтому у них на рынке самая высокая цена – более 4000 грн/т. В Украине популярны брикеты из лузги подсолнечника по цене от 2400 грн/т. Самыми дешевыми являются брикеты из соломы, которые продаются – от 2200 грн/т, что обусловлено топливными характеристиками данного вида сырья. Вместе с тем, брикеты из соломы сжигают в обычных печках и твердотопливных котлах с ручной загрузкой топлива при соответствующем регулировании процесса горения.

На цену топливных брикетов также существенно влияют условия поставки. Кроме этого, топливные брикеты при наличии сертификата, подтверждающего качество, стоят дороже и, преимущественно, экспортируются.

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