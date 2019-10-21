В Украине взлетит цена на газ: как сэкономить и согреться за копейки

В Украине вопрос - чем отапливать - неотложное как в мегаполисах, так и в сельской местности. При этом жителям частных домов нужно хорошо подготовиться, чтобы было зимой тепло, но без переплат за энергоносители. О преимуществах отопления одним из альтернативных источников энергии - топливными брикетами - OBOZREVATEL рассказал эксперт биоэнергетической ассоциации Украины Семен Драгнев.

На сегодняшний день, топливные брикеты – это прекрасная альтернатива углю и дровам. Учитывая повышение цен на природный газ и другие ископаемые топлива в Украине наблюдается тренд роста количества установленных твердотопливных котлов на биотопливе в домохозяйствах, бюджетных учреждениях и промышленности.

По оценкам биоэнергетической ассоциации Украины, текущий объем отечественного рынка для топливных брикетов из биомассы, только для нужд населения (индивидуальное отопление), составляет около 500 тыс. Т / год с ожидаемым ростом до более чем 3 млн. Т / год до 2035 года.

Что это такое?

Топливные брикеты, произведенные из биомассы, представляют собой спрессованные материалы цилиндрической, прямоугольной или любой другой формы с поперечным размером не менее 25 мм и длиной 100-400 мм. Типичный диаметр – 60-75 мм, а длина брикетов обычно не превышает 5 величин диаметра. Стандартных размеров у данного вида продукта нет.

Преимущества топливных брикетов:

Высокая теплотворная способность (от 15,5 МДж / кг, что эквивалентно около 0,46 куб. М природного газа

Меньше влажность (около 10%) и в целом высокую энергетическую плотность (более 5 ГДж / м3) по сравнению с Неуплотнённого видами биомассы и биотоплива.

Важным преимуществом брикетов в качестве топлива является постоянство температуры при горении в течение нескольких часов. Брикеты из биомассы возможно сжигать в бытовых и небольших твердотопливных котлах с ручной загрузкой, которые часто установлены в учреждениях бюджетной и социальной сферы и у населения. Также на рынке представлены автоматизированные котлы с бункером, которые приспособлены для использования брикетов из биомассы.

Которая может быть сырье:

Сырьем для брикетов может быть любая биомасса, в частности, древесина, аграрные отходы и остатки соломы, кукурузы, стебли подсолнечника. Также топливные брикеты производят из отходов переработки: шелуха подсолнечника и риса. Сырьем может быть биомасса по энергетическим плантаций. Таким образом, в каждом регионе можно найти местное сырье для производства топливных брикетов.

Виды топливных брикетов

Топливные брикеты характеризуются разнообразием форм, но в целом, выделяют три типа – NESTRO, RUF и Pini & Kay (эти названия происходят от названий фирм, производящих наиболее популярные прессы для получения данных типов брикетов):

Топливные брикеты Nestro www.avito.ru

• NESTRO (NIELSEN) – длинные цилиндрической формы или многоугольную сечения брикеты, преимущественно, без внутреннего отверстия, полученные за счет применения высокого давления. Брикеты NESTRO производят на гидравлических прессах, а NIELSEN – на ударно-механических прессах. Преимущества брикетов типа NESTRO (NIELSEN): невысокая себестоимость, достаточно высокая плотность (1,0-1,15 т / м3). Недостатки: низкая влагостойкость брикетов (необходима хорошая упаковка).

Топливные брикеты RUF bez-gaza.com.ua

• RUF – прессованные кубы-кирпича, которые производят на гидравлических прессах за счет высокого давления. Размеры брикета зависит от рыхлости исходного сырья и приложенного давления. Преимуществом брикетов RUF является низкая себестоимость изготовления. Недостатки: низкая плотность по сравнению с другими типами брикетов (0,75-0,80 т / м3); брикет не устойчив к влаге (нужна хорошая упаковка), а также к механическим повреждениям, что негативно влияет на его состояние после длительной транспортировки.

топливные брикеты Pini & Kay eccofire.prom.ua

• Pini & Kay – брикеты, которые имеют цилиндрическую или многогранную форму со сквозным отверстием внутри. Наличие такого отверстия обеспечивает лучший движение воздуха при горении брикетов. Преимущества данного типа топливных брикетов: устойчивость к механическим повреждениям, высокая влагостойкость, высокая плотность по сравнению с другими типами брикетов (1,1-1,4 т / м3). Недостаток: высокая себестоимость.

В настоящее время в Украине топливные брикеты производятся в меньших объемах, чем пеллеты (гранулы), при этом в качестве сырья в основном используют древесину, шелухи подсолнечника, солому и камыш.

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