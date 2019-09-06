Найбрудніша країна Європи перейде на "зелену енергетику"

Інвестори з Китаю та Швейцарії побудують у Польщі сонячну електростанцію на території колишніх вугільних розробок у західній частині країни.

Про це повідомляє видання PV Magazine,зазначаючи, що зараз Польща вважається "найбруднішою" в енергетичному плані країною Європи, оскільки в ній за допомогою вугілля виробляється понад 80% електроенергії.

За даними компанії Energia Przykona, електростанція потужністю 600 МВт буде побудована на так званих "деградованих землях", які залишаються на місці колишніх вугільних і промислових розробок.

Інвестори планують отримати дозвіл на підключення до мереж на початку 2020 року.

Другу сонячну електростанцію потужністю 500 МВт збирається побудувати державна енергокомпанія PGE на майданчику найбільш енергомісткого підприємства країни після національної мережі залізниць, заводу з виробництва міді і срібла KGHM Polska Miedź, який зараз споживає 2,5 ТВт*год за рік.

Експерти також зазначають, що "зелена енергетика" Польщі останнім часом починає активно розвиватися – у серпні вугілля компанія Tauron Polska Energia SA оголосила тендер на будівництво сонячної електростанції потужністю до 5 МВт на території вугільних розробок, і пообіцяла надалі розвивати подібні проекти на деградованих землях .

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