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24 січня • оновлено в 14:12
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/ Енергоефективність

Замінить газ? В Україні знайшли обширне родовище водню

2.9т
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Вчені Національної академії наук України знайшли родовище природного водню на території Рівненської області.

Про це розповів академік-секретар Національної академії наук України Олександр Пономаренко, повідомляє Kosatka.Media. За словами експерта, зараз необхідно почати буріння свердловин для подальшого видобутку.

Баки для водню

Баки для водню

alicdn.com

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"У центральній частині Землі є водень, який виділяється на поверхню через розломи в результаті тектонічних процесів. У Малі вже є свердловини, які таким чином добувають водень, який має чистоту 98%", – розповів Пономаренко.

Під час наради вчений також закликав Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища допомогти зі створенням свердловин.

"В Україні, в Рівненській області, є природні асоціації порід, аналогічні з малійскими, і за віком, і за складом. У найближчому майбутньому ми зможемо добувати водень надзвичайно перспективним для України способом", – розповів Пономаренко.

За даними експертів, фізичні властивості водню, в порівнянні з іншими паливно-енергетичними ресурсами, значно перевищують навіть природний газ за тепло виробництвом, відзначає видання ZIK. "Водень, який є поновлюваним джерелом енергії, від'єднуючись і з'єднуючись з іншими хімічними елементами опосередковано виділяє велику кількість тепла і постійний струм", – відзначають автори видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики в промислові і побутові процеси.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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фил филька
фил филька
"в центральной части земли является водород")) верните в украину образование и русские школы. ну невозможно читать без смеха)
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4
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В Ровенской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях после публикации новостей о потерях ВСУ на Донбассе очень часто выбросы в атмосферу свидомого сероводорода
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