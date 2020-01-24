Замінить газ? В Україні знайшли обширне родовище водню

Вчені Національної академії наук України знайшли родовище природного водню на території Рівненської області.

Про це розповів академік-секретар Національної академії наук України Олександр Пономаренко, повідомляє Kosatka.Media. За словами експерта, зараз необхідно почати буріння свердловин для подальшого видобутку.

Баки для водню alicdn.com

"У центральній частині Землі є водень, який виділяється на поверхню через розломи в результаті тектонічних процесів. У Малі вже є свердловини, які таким чином добувають водень, який має чистоту 98%", – розповів Пономаренко.

Під час наради вчений також закликав Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища допомогти зі створенням свердловин.

"В Україні, в Рівненській області, є природні асоціації порід, аналогічні з малійскими, і за віком, і за складом. У найближчому майбутньому ми зможемо добувати водень надзвичайно перспективним для України способом", – розповів Пономаренко.

За даними експертів, фізичні властивості водню, в порівнянні з іншими паливно-енергетичними ресурсами, значно перевищують навіть природний газ за тепло виробництвом, відзначає видання ZIK. "Водень, який є поновлюваним джерелом енергії, від'єднуючись і з'єднуючись з іншими хімічними елементами опосередковано виділяє велику кількість тепла і постійний струм", – відзначають автори видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики в промислові і побутові процеси.

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